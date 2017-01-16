Мужская сборная Беларуси по гандболу переиграла команду Саудовской Аравии

16 Января 2017 12:16

Мужская сборная Беларуси по гандболу одержала победу во втором матче предварительного раунда чемпионата мира в группе С. Со счетом 29:26 белорусы переиграли команду Саудовской Аравии. Больше всех мячей - 9 - в составе нашей сборной забросил Борис Пуховский. Сегодня белорусы сыграют с командой Хорватии, которая уже гарантировала себе место в 1\8 финала. Прямая трансляция начнется на телеканале "Беларусь 5" в 22:45.