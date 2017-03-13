Минское "Динамо" упускает победу над брестскими одноклубниками

13 Марта 2017 15:12

Минское "Динамо" в первом матче одной четвертой финала Кубка Беларуси по футболу упускает победу над брестскими одноклубниками. После первого тайма столичные вели 2:0. Премудров и Галович забили. Во второй половине Фамейе и Осучукву спасли "Брест" 2:2. Ответная игра в субботу.