Минское "Динамо" одержало волевую победу на старте Кубка Шпенглера

27 Декабря 2016 12:18

Волевая победа на старте Кубка Шпенглера - старейшего международного турнира планеты по хоккею. Минское "Динамо" обыграло сборную Канады, составленную из игроков, выступающих в Европе. По ходу первого периода белорусы уступали 1:3, но не только вернулись в игру, но и победили с разницей в три шайбы – 7:4. Примечательно, что забрасывали исключительно хоккеисты с белорусским паспортом: дважды Ковыршин, а также Матерухин, Лисовец, Коробов, Дрозд и Комаров. Второй и заключительный матч в группе "зубры" проведут завтра против "Давоса".

Во второй группе Кубка Шпенглера швейцарский "Лугано" был сильнее российского "Автомобилиста" - 4:2. Также в группе чешский "Маунтфилд". Отметим, в полуфинал турнира выйдут победители групп. Вторые и третьи команды сыграют в одной четвертой.