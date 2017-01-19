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Минские "динамовцы" принимают одноклубников из Риги. Смотрите на "Беларусь 5"
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19 Января 2017 19:07

Минские "динамовцы" принимают одноклубников из Риги. Смотрите на "Беларусь 5"

Динамовское дерби. Сегодня "динамовцы" минские принимают одноклубников из Риги. Напомним, из-за четырехматчевой дисквалификации "зубрам" не поможет защитник Дмитрий Коробов. Удастся ли и без него белорусам выиграть третий матч подряд в регулярном розыгрыше КХЛ, узнаем из прямой трансляции. Начало в 19:25 на "Беларусь 5".

  

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