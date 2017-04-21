23 Апреля 2017 12:10

Минская "Чижовка-Арена" принимает полуфинал Мировой группы теннисного Кубка Федераций, в котором играют Беларусь и Швейцария. После первого дня 1:1. Накануне Александра Саснович в трудном трехсетовом матче справилась с 54-й ракеткой планеты Викторией Голубич - 6:3, 5:7, 7:5. А вот во второй игре Арина Соболенко уступила теннисистке мирового рейтинга Тимее Бачински 4:6, 5:7.

Сегодня пройдут три встречи. Саснович играет с Бачински, затем на корт выйдут Соболенко с Голубич. Также зрителей ждет парный матч. За звание лучшей женской сборной планеты поспорит команда, которая одержит три победы по итогам двух дней. Трансляция с "Чижовка-Арены" на "Беларусь 5".