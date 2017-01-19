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Спорт
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19 Января 2017 16:00

Минск совместно с Ригой борются за право провести ЧМ по хоккею 2021

Минск совместно с Ригой будут бороться за право провести чемпионат мира по хоккею 2021-ого года. 10 января федерации двух стран подали совместную заявку в ИИХФ. Согласно заявке полуфиналы и финал должны пройти в Минске.

В презентации совместного логотипа, которая в эти минуты проходит в минской Ратуше, участвуют Нил Ушаков, Максим Рыженков, Андрей Шорец, председатели федераций хоккея Беларуси и Латвии.

Подробности в новостях в 19.00 и "Панораме".

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