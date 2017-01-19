Минск совместно с Ригой борются за право провести ЧМ по хоккею 2021

В презентации совместного логотипа, которая в эти минуты проходит в минской Ратуше, участвуют Нил Ушаков, Максим Рыженков, Андрей Шорец, председатели федераций хоккея Беларуси и Латвии.

Подробности в новостях в 19.00 и "Панораме".