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Минск готовится принять чемпионат Европы по самбо
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18 Мая 2017 19:17

Минск готовится принять чемпионат Европы по самбо

В столичном Дворце спорта 27 комплектов медалей будут разыграны в трех разделах: боевое самбо, мужское и женское классическое - по 9 комплектов наград в каждом из них. В континентальном первенстве примут участие около 500 спортсменов из 30 стран.

Соревнования стартуют завтра. С 10 утра предварительные поединки. В 17:30 церемония открытия, а сразу же после нее первые финалы чемпионата. 

  

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