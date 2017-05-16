Спорт
18 Мая 2017 19:17
Минск готовится принять чемпионат Европы по самбо
В столичном Дворце спорта 27 комплектов медалей будут разыграны в трех разделах: боевое самбо, мужское и женское классическое - по 9 комплектов наград в каждом из них. В континентальном первенстве примут участие около 500 спортсменов из 30 стран.
Соревнования стартуют завтра. С 10 утра предварительные поединки. В 17:30 церемония открытия, а сразу же после нее первые финалы чемпионата.
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