Михаил Абрамчук занял восьмое место в толкании ядра на чемпионате Европы

5 Марта 2017 12:04

Михаил Абрамчук занял восьмое место в финале в толкании ядра на чемпионате Европы в закрытых помещениях.

Удачной оказалась всего одна попытка спортсмена. Ее результат - 19 метров 38 сантиметров. Победителем соревнований стал 19-летний поляк Конрад Буковицкий с результатом 21 метр 97 сантиметров, что является лучшим результатом сезона в мире. Дарья Борисевич финишировала 7-й в финале бега на полторы тысячи метров. Сегодня на чемпионате Европы Павел Селиверстов поборется за медали в прыжках в высоту, эти соревнования начнутся в 18:50. 50 минутами ранее Кристина Тимановская выйдет на старт полуфинала бега на 60 метров.