Спорт
5 Марта 2017 12:04
Михаил Абрамчук занял восьмое место в толкании ядра на чемпионате Европы
Михаил Абрамчук занял восьмое место в финале в толкании ядра на чемпионате Европы в закрытых помещениях.
Удачной оказалась всего одна попытка спортсмена. Ее результат - 19 метров 38 сантиметров. Победителем соревнований стал 19-летний поляк Конрад Буковицкий с результатом 21 метр 97 сантиметров, что является лучшим результатом сезона в мире. Дарья Борисевич финишировала 7-й в финале бега на полторы тысячи метров. Сегодня на чемпионате Европы Павел Селиверстов поборется за медали в прыжках в высоту, эти соревнования начнутся в 18:50. 50 минутами ранее Кристина Тимановская выйдет на старт полуфинала бега на 60 метров.
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