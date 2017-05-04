Международная федерация хоккея принесла извинения Беларуси

5 Мая 2017 09:03

Президент Международной федерации хоккея извинился перед членами белорусской сборной за инцидент на вокзале в Париже. Рене Фазель посетил тренировку нашей сборной и высказал слова сожаления, заявив, что уже идет разбирательство.

Кроме того, Федерация хоккея Беларуси получила официальное письмо от организаторов турнира со словами сожаления. Напомним, 3 мая на вокзале в Париже наша сборная подверглась тщательному обыску полиции. Правоохранители досмотрели багаж главного тренера Дэйва Льюиса, его помощников Крэйга Вудкрофта и Олега Антоненко, а также нападающих Егора Шаранговича и Андрея Костицына.