2 Июня 2017 19:20

Один из лидеров минского "Динамо", канадец Мэтт Эллисон, покидает "зубров". Как сообщает официальный сайт клуба, сотрудничество прекращено по соглашению сторон. В следующем сезоне, как известно, "Динамо" в КХЛ будет делать акцент на белорусских хоккеистов.