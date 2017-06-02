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Мэтт Эллисон покидает "зубров"
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2 Июня 2017 19:20

Мэтт Эллисон покидает "зубров"

Один из лидеров минского "Динамо", канадец Мэтт Эллисон, покидает "зубров". Как сообщает официальный сайт клуба, сотрудничество прекращено по соглашению сторон. В следующем сезоне, как известно, "Динамо" в КХЛ будет делать акцент на белорусских хоккеистов.

  

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