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Меньше месяца до возвращения Азаренко
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24 Мая 2017 15:05

Меньше месяца до возвращения Азаренко

Организаторы турнира в испанской Мальорке, который стартует 18 июня, подтвердили участие экс первой ракетки мира. Виктория готовится к Уимблдону. Белоруска пропустила год из-за рождения сына. 

  

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