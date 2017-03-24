Матч Швеция - Беларусь в 20:00 на "Беларусь 2"

25 Марта 2017 09:18

Акцент на обороне. Сегодня сборная Беларуси по футболу проведет пятый матч квалификационного турнира к чемпионату мира и первый под руководством нового главного тренера - Игоря Криушенко. В Стокгольме наша команда сыграет против Швеции. Главная задача - надежность в обороне. Велика вероятность, что именно от защиты и будет играть наша команда.

Матч Швеция - Беларусь начнется в 20:00, прямая трансляция на "Беларусь 2".