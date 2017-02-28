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Людас Румбутис - главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу
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28 Февраля 2017 15:22

Людас Румбутис - главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу

Кандидатура утверждена сегодня исполкомом АБФФ. Уже на этой неделе возможно назначение нового главного тренера национальной сборной, сказал Сергей Сафарьян.

Основной кандидат - Игорь Криушенко - вместе со своей командой, жодинским "Торпедо-БелАЗ", завтра вернется с турецкого сбора.



 

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