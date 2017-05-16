"Крумкачы" сыграли вничью с мозырьской "Славией"

17 Мая 2017 12:17

Нужно добавлять в реализации, работать над движением, скоростью и агрессией. Об этой заявил полузащитник футбольного клуба "Крумкачы" Максим Талейко. Накануне "вороны" сыграли вничью с мозырьской "Славией" 1:1 в заключительном матче 8-го тура чемпионата Беларуси. Команда находится в психологической яме - "Крумкачы" не могут победить в трех турах кряду.

В турнирной таблице "Крумкачы" на 11-м месте. 8 баллов в активе. В воскресенье команда на выезде сыграет против "Немана".