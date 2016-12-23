Команда Президента сыграла вничью в соревнованиях по хоккею на призы Президентского спортивного клуба

25 Декабря 2016 15:21

Команда Президента Беларуси сыграла вничью в очередном матче девятых соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. На льду Малой арены в Чижовке ледовая дружина встречалась с хоккеистами из Брестской области. На протяжении практически всего первого периода командам не удавалось поразить ворота соперника. К третьему периоду дружина Главы государства вела 4:2, но брестчане смогли выйти вперед 5:4. Правда, и на этом дело не закончилось. Хозяева счет сравняли. В итоге ничья 5:5. Гости устроили хорошую проверку действующим победителям соревнований в преддверии Рождественского турнира.

Традиционный рождественский турнир пройдет с 4 по 7 января на "Чижовка-Арене". Команда Президента Беларуси попала в группу А, где нашими соперниками стали швейцарцы, хоккеисты из Объединенных Арабских Эмиратов и дебютанты соревнований - сборная Балкан. В квартете B - россияне, финны, немцы и словаки.