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Хоккейный обозреватель "Прессбола" съел восьмиполосный номер своей газеты
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17 Февраля 2017 15:14

Хоккейный обозреватель "Прессбола" съел восьмиполосный номер своей газеты

На пресс-конференции после матча с "Нефтехимиком" хоккейный обозреватель "Прессбола" съел восьмиполосный номер своей газеты. Вячеслав Федоренков сдержал обещание. Он не верил, что минское "Динамо" выйдет в плей-офф и съел именно тот номер, в котором критиковал "зубров".

  

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