17 Февраля 2017 15:14

На пресс-конференции после матча с "Нефтехимиком" хоккейный обозреватель "Прессбола" съел восьмиполосный номер своей газеты. Вячеслав Федоренков сдержал обещание. Он не верил, что минское "Динамо" выйдет в плей-офф и съел именно тот номер, в котором критиковал "зубров".