Спорт
5 Февраля 2017 21:43
Хоккейное "Динамо" сегодня на выезде по буллитам обыграло ханты-мансийскую "Югру"
Официально в плей-офф. Хоккейное "Динамо" сегодня на выезде по буллитам обыграло ханты-мансийскую "Югру", 3:2 и четвертый раз в истории обеспечило себе участие в нокаут-раунде Континентальной хоккейной лиги. "Зубры" набрали 98 очков и в таблице Западной конференции идут шестыми. До завершения регулярного чемпионата нам остается провести 4 матча, ближайший уже во вторник на "Минск-Арене" против "Витязя". Наиболее вероятными соперниками "зубров" по плей-офф являются "Локомотив", московское "Динамо" и "Торпедо".
Другие новости
06.02.2017 15:27 / Спорт Международный турнир по сквошу провели в Минске
06.02.2017 15:15 / Спорт Областные соревнования "Снежный снайпер" проходят в Печерском лесопарке
06.02.2017 12:12 / Спорт "Цмокі-Мінск" сотворили главную сенсацию 15 тура Единой Лиги ВТБ
06.02.2017 07:04 / Спорт Минское "Динамо" досрочно выходит в плей-офф КХЛ
06.02.2017 07:02 / Спорт Победа белорусов в серии Кубка Дэвиса
05.02.2017 21:55 / Спорт Научный подход в поиске будущих чемпионов
05.02.2017 21:49 / Спорт С белорусской мужской команды по гребле на байдарках и каноэ сняты абсолютно все обвинения
05.02.2017 21:47 / Спорт Сборная Беларуси сумела одолеть Румынию в рамках Кубка Дэвиса
05.02.2017 15:12 / Спорт В прыжках в высоту у мужчин не было равных белорусу Павлу Силеверстову
05.02.2017 15:10 / Спорт Илья Ивашко уступил сопернику из Румынии в матче Кубка Дэвиса
05.02.2017 12:03 / Спорт Заключительный выездной матч хоккейного "Динамо" в 14:30 на "Беларусь 5"
05.02.2017 12:02 / Спорт Сборная Беларуси по теннису против Румынии. Трансляции игр ведет "Беларусь 5"
04.02.2017 21:25 / Спорт В шаге от второго круга первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса
04.02.2017 15:02 / Спорт Во Дворце тенниса играют белорусы и румыны. Прямую трансляцию ведет "Беларусь 5"
04.02.2017 12:29 / Спорт Станислав Гладченко взял серебро в лыжной акробатике
04.02.2017 09:11 / Спорт Второй игровой день в матче первого круга первой группы евроафриканской зоны Кубка Дэвиса
03.02.2017 19:14 / Спорт Паритет после первого дня
03.02.2017 19:12 / Спорт На лыжероллерной трассе в Веснянке сегодня прошли соревнования по лыжным гонкам