5 Февраля 2017 21:43

Официально в плей-офф. Хоккейное "Динамо" сегодня на выезде по буллитам обыграло ханты-мансийскую "Югру", 3:2 и четвертый раз в истории обеспечило себе участие в нокаут-раунде Континентальной хоккейной лиги. "Зубры" набрали 98 очков и в таблице Западной конференции идут шестыми. До завершения регулярного чемпионата нам остается провести 4 матча, ближайший уже во вторник на "Минск-Арене" против "Витязя". Наиболее вероятными соперниками "зубров" по плей-офф являются "Локомотив", московское "Динамо" и "Торпедо".