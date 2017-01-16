Кайса Макарайнен выиграла гонку преследования в Рупольдинге

16 Января 2017 12:19

Кайса Макарайнен выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в Рупольдинге. Финская биатлонистка допустила один промах на огневых рубежах. Габриэла Коукалова с двумя незакрытыми мишенями - вторая, третья с тремя промахами - Мари Дорен-Абер. Надежда Скардино не закрыла одну мишень и финишировала 27-й. Ирина Кривко показала 39-е время. Дарья Домрачева приняла решение в этой гонке не участвовать.