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Кайса Макарайнен выиграла гонку преследования в Рупольдинге
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16 Января 2017 12:19

Кайса Макарайнен выиграла гонку преследования в Рупольдинге

Кайса Макарайнен выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в Рупольдинге. Финская биатлонистка допустила один промах на огневых рубежах. Габриэла Коукалова с двумя незакрытыми мишенями - вторая, третья с тремя промахами - Мари Дорен-Абер. Надежда Скардино не закрыла одну мишень и финишировала 27-й. Ирина Кривко показала 39-е время. Дарья Домрачева приняла решение в этой гонке не участвовать.

 

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