Итоги выступления нашей хоккейной команды на чемпионате мира

14 Мая 2017 21:29

Хоккей. Национальная сборная Беларуси на 81-м чемпионате мира выступила, мягко говоря, не впечатляюще. Вместо поставленной задачи-минимум - выйти в плей-офф турнира, команда Дэйва Льюиса боролась всего-то за возможность остаться в элите мирового хоккея. Переиграв сборную Словении 5-2, в субботу белорусы практически гарантировали себе прописку на будущий сезон в сильнейшем дивизионе. Вот это был бы номер, случись обратное.

И все же. Пять поражений подряд. Мы, конечно, не ждали, что проедемся катком по Канаде, Финляндии и Чехии, подозревая, что останемся с нулем очков, но очень надеялись как минимум на самозабвенную игру, которая прощает все, даже поражения. Помните футбольный матч Италия - Беларусь. Мы тогда проиграли гигантам игры № 1 со счетом 3-4, но тот матч до сих пор не забыть - сражались наши как львы, за что и вошли в историю.

Станислав Липский в эти дни работает в Париже – ему и подводить итоги выступления нашей хоккейной команды.

Проигрыш 2-3 в стартовый день чемпионата мира Финляндии, следом 1-4 от Чехии и 0-6 от Канады. Сборная Беларуси по хоккею обескураживающе стартовала на 81-м чемпионате мира в Париже, забросив всего три шайбы в этих трех играх.

В шестой день турнира, казалось бы, против относительно равной сегодня сборной Швейцарии команда Дэйва Льюиса получила четвертое и вновь сухое поражение, 0-3. Психологический удар от такого выступления на турнире как для самих хоккеистов, так уж тем более для болельщиков специалисты сравнивали с нокдауном.

В нокаут отправил поклонников хоккея пятый проигрыш кряду. На этот раз столь всем нам привычный, абсолютно посильный белорусам от французов 3-4 в серии буллитов. ЧМ, который в Париже местные жители едва ли замечали, превратился в ад для нашей сборной.

После пяти матчей команда Беларуси с одним баллом в графе "Набранные очки" и всего с шестью голами замыкала группу. Впервые с 2003 угроза вылета в первый дивизион стала столь реальной.

Однако в субботу, 13 мая, каждый из белорусов выдохнул. В поединке за право остаться в элите мирового хоккея наша команда все-таки вырвала победу у Словении, 5-2. Той самой сборной, которая дважды за последние 8 лет не пустила белорусов на Олимпийские игры. Дружина Льюиса сохранила прописку в элите мирового хоккея.

Игорь Рачковский, председатель Белорусской федерации хоккея: "Хочу сказать спасибо всем ребятам, которые играли и будут еще играть за сборную Беларуси. Чтобы все понимали: ребята здесь играют не за деньги, а за страну. И им порой обидно слышать определенные слова, когда некоторые хотят залечить травмы, а здесь многие ребята вообще без контрактов приехали и, получая травмы, они рискуют этот контракт вообще не подписать, но они плюнули на это дело. Я не хочу фамилии называть, я просто знаю их, которые сказали, мы просто поедем и будем играть. Вот им большое спасибо. То, что молодежь пошла, Егор Шарангович и Паша Воробей, что сказать – молодцы они при всех каких-то грустных моментах, которые есть. Конечно, хотелось бы нам большего, мы все-таки ставили задачу выйти в плей-офф, но покажите мне сборную, в которой три сборные сегодня играют в элите. У нас идет объективно переходной период, он всегда тяжелый и болезненный. Надо понимать, если бы можно было пойти другим путем, отсрочив вот этот болезненный период, то хоккей бы мы ввели вообще в стагнацию".

Интересуемся у Рене Фазеля, президента Международной федерации хоккея, в чем причина такого невыразительного выступления белорусов на турнире?

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея: "Середняки чемпионатов мира порой попадают в ситуацию, в которой оказались вы. Будучи давно в хоккее, видел такое единожды. Как машина, забуксовавшая в песке, вы плохо стартовали – календарь для белорусов получился кошмарным. Три поражения против грандов выбили вас из колеи. Психологически из этой ямы выбраться было сложно плюс давление со стороны. Вылет Беларуси из элиты для меня лично был бы шоком, я хорошо знаю Президента вашей страны, председателя Федерации хоккея. Знаю, как этот спорт любят в вашей стране. Если бы вы покинули сильнейший дивизион, то в этой ситуации отставка Игоря Рачковского была бы для меня понятной, все же кому-то нужно было бы брать на себя ответственность, но ведь этого не произошло. Думаю, после турнира будет проведен детальный разбор выступления".

Как и в прошлом году, неудачно стартовав на чемпионате мира, причину неудач искали внутри команды. Неужели вновь разлад в коллективе?

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Детальнее разбор итогов выступления сборной будет подведен после ЧМ. Останется ли Дэйв Льюис у руля национальной команды – вопрос открытый, собственно как и открытым остается вопрос, по какому пути пойдет хоккей в Беларуси дальше.

Игорь Рачковский, председатель Белорусской федерации хоккея: "Буквально два месяца назад мы отправили Главе государства на 14 листов документ о развитии хоккея в Беларуси, что нужно делать, чтобы идти дальше. Без поддержки Главы государства мы здесь не справимся. Как бы здесь ни говорили про Дэйва, есть, конечно, вопросы, что он сказал про медали, но это же было образно. Ставя только высокие цели, можно двигаться дальше. А объективно, конечно, мы хотели пройти в плей-офф".

Чемпионат мира для сборной Беларуси завершится во вторник, в пятницу же нас ждет еще одна битва - борьба против Финляндии за право принять совместно с Ригой у себя ЧМ 2021 года. Это решение будет принято 19 мая в Кельне на закрытом голосовании делегатов конгресса ИИХФ.