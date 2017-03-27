Ирина Просенцова и Кирилл Касьяник выиграли второй этап Кубка мира в Египте

27 Марта 2017 21:50

Белорусы Ирина Просенцова и Кирилл Касьяник выиграли второй этап Кубка мира по современному пятиборью в смешанной эстафете, который проходил в Египте. Позади остались пары из Великобритании и Венгрии. Отметим, что Просенцова и Касьяник - представители подрастающего поколения. И подняться на высшую степень пьедестала на столь престижных соревнованиях для них почетно вдвойне. Напомним также, что современное пятиборье - олимпийский вид, спортсменов еще называют рыцарями пяти качеств. Пока в пятиборье у нас в стране нет олимпийских медалистов. Но динамика развития в Беларуси внушает оптимизм, и на Играх в Токио наши спортсмены обещают результаты.