Интервью со спортивным директором Европейских олимпийских комитетов

8 Января 2017 21:09

Продолжим спортивный блок еще одной важной новостью. Если Рождественский турнир, с которого мы начинали программу, - для белорусов соревнования традиционные, то в обозримом будущем нашу страну ждет самый масштабный национальный спортивный проект - Европейские игры - 2019. Уже известно, что они пройдут в июне в течении 12 дней.

Об этом стало известно во время первой инспекционной поездки в Беларусь представителей Европейских олимпийских комитетов. Таких визитов впереди много - соревнования масштабные и требуют консультаций и согласований. Первым делом зарубежные гости ознакомились со спортивной инфраструктурой Минска и остались очень довольны. С учетом того что стадион "Динамо" введут в эксплуатацию в конце года, наша столица уже готова принимать Европейские игры.

Подробнее о том, что Беларуси еще нужно сделать при подготовке к представительному форуму, сколько видов спорта будет представлено в Минске, наш корреспондент Николай Стуло расспросил у Пирса О'Каллагана - спортивного директора Европейских олимпийских комитетов (видео).