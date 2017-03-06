Интервью с главным тренером сборной Беларуси по футболу Игорем Криушенко

5 Марта 2017 21:37

В этом виде спорта не только о медалях, но даже о матчах за высокие места пока приходится только мечтать. Речь о футболе -точнее, о национальной сборной нашей страны. На топ-турниры в суверенной истории мы не выходили ни разу, и каждый отборочный цикл для болельщиков - сплошное разочарование. И ведь даже не в набранных очках дело. Лишь редкие проблески хорошей игры оптимизм в отношении нашей главной команды свели практически к нулю.

Прежний наставник сборной Александр Хацкевич покинул свой пост досрочно в декабре прошлого года, и поиски нового тренера, скажем прямо, несколько затянулись. В итоге руководить командой с приставкой и. о. будет Игорь Криушенко. Нынче он возглавляет жодинское "Торпедо БелАЗ", работу в клубе и сборной будет совмещать.

Как раз в Жодино у клуба перед новым сезоном сегодня прошла встреча с болельщиками. А мы не упустили возможности пообщаться с Игорем Криушенко о перспективах национальной команды.

С чего начнет новый главный тренер, есть ли шанс попасть на мундиаль-2018, по каким принципам будет формироваться состав - наконец, как вернуть болельщиков на трибуны? Эксклюзивное интервью (видео).