Спорт
31 Января 2017 21:12
Имена победителей конкурса "Триумф. Героям спорта" станут известны 25 февраля
Кто станет лучшим из лучших в мире спорта по результатам народного голосования, Беларусь узнает совсем скоро. Сегодня в полночь открытый конкурс "Триумф. Героям спорта" принимает последний бюллетень, и таким образом голосование завершится. Имена победителей мы узнаем на церемонии награждения 25 февраля. До окончания приема бюллетеней - еще несколько часов. Так что свой выбор еще можно сделать.
И пока страна голосует, Станислав Липский расскажет, кого выбирают сами номинанты (видео).
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