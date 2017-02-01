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Имена победителей конкурса "Триумф. Героям спорта" станут известны 25 февраля
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31 Января 2017 21:12

Имена победителей конкурса "Триумф. Героям спорта" станут известны 25 февраля

Кто станет лучшим из лучших в мире спорта по результатам народного голосования, Беларусь узнает совсем скоро. Сегодня в полночь открытый конкурс "Триумф. Героям спорта" принимает последний бюллетень, и таким образом голосование завершится. Имена победителей мы узнаем на церемонии награждения 25 февраля. До окончания приема бюллетеней - еще несколько часов. Так что свой выбор еще можно сделать. 

И пока страна голосует, Станислав Липский расскажет, кого выбирают сами номинанты (видео). 

  

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