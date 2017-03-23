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Илья Ивашко выбывает из турнира в Гуаньчжоу
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24 Марта 2017 12:12

Илья Ивашко выбывает из турнира в Гуаньчжоу

Белорус в полуфинале встречался с итальянцем Томасом Фаббиано. После первого гейма Ивашко взял медицинский тайм-аут, затем продолжил матч. А отыграв еще три гейма, снялся с турнира. Итог — 0:4. Отметим, менее чем за три часа до полуфинального матча Ивашко доигрывал четветьфинальный поединок против еще одного белоруса Владимира Игнатика. 

  

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