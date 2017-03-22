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Гродно примет финал Кубка Беларуси по футболу - 2016-2017
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22 Марта 2017 15:18

Гродно примет финал Кубка Беларуси по футболу - 2016-2017

Решающий матч второго по значимости турнира страны состоится 28 мая на стадионе "Неман". Арена вмещает 8 500 болельщиков. Напомним, в полуфиналах сыграют "Слуцк" и "Шахтер", брестское "Динамо" и БАТЭ. Матчи пройдут 5 и 26 апреля. 

  

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