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Гродненский "Неман" - шестикратный чемпион Беларуси по хоккею
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30 Марта 2017 21:15

Гродненский "Неман" - шестикратный чемпион Беларуси по хоккею

Сегодня завершилась финальная серия за Кубок Президента, в которой гродненцы играли с минской "Юностью". Многие ожидали упорного противостояния, однако все 4 матча остались за командой с запада Беларуси. Заключительный поединок завершился около получаса назад, счет 6:2 в пользу "Немана".

Отметим, в плей-офф гродненцы выиграли все 12 матчей. Благодаря виктории в чемпионате Беларуси "Неман" в следующем сезоне представит страну в Лиге чемпионов. Столичная "Юность", как победитель регулярного сезона, сыграет в Континентальном кубке.

  

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