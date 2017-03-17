Гродненский "Неман" - первый финалист чемпионата Беларуси по хоккею

18 Марта 2017 12:15

Основное время четвертого матча вышло безголевым. А в овертайме победу "Неману" принес Павел Боярчук, 1:0. В серии – 4:0. Соперник "Немана" по финалу может определиться сегодня. "Юность", которая ведет в серии у солигорского "Шахтера", 3:1, примет "горняков" в Минске.