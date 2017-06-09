Футбольная сборная Беларуси в рамках отборочного матча к чемпионату мира - 2018 сегодня принимает Болгарию

9 Июня 2017 21:10

Сейчас переносимся в Борисов, где через пять минут начнется главное спортивное событие дня - футбольная сборная Беларуси в рамках отборочного матча к чемпионату мира - 2018 принимает Болгарию. Наша команда переживает болезненный процесс смены поколений и строит новую команду на перспективу. Главный тренер Игорь Криушенко доверяет игрокам из внутреннего чемпионата, которые нельзя назвать искушенными в международных встречах. Сейчас на прямой связи с "Панорамой" в Борисове - студия телеканала "Беларусь 5". Там работают комментаторы матча Беларусь - Болгария Владимир Новицкий и Александр Дмитриев. Владимир Николаевич, насколько живо белорусские болельщики откликнулись на предложение посетить матч? Продолжают ли верить в команду после неудачного старта отборочного турнира? (видео).

На прямой связи с "Панорамой" были комментаторы матча Беларусь - Болгария Владимир Новицкий и Александр Дмитриев. Отборочный матч чемпионата мира в 21:45 в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".