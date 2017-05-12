Франция – Беларусь. Болеем за наших!

12 Мая 2017 20:57

Буквально несколько минут остается до начала пятого поединка сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею. Четыре предыдущих поражения поставили нашу команду на край пропасти. Если и сегодня фортуна будет против нас, тогда завтрашняя встреча со Словенией станет решающей - фактически битвой за выживание. Председатель Белорусской федерации по хоккею Игорь Рачковский накануне в интервью газете "Прессбол" даже заявил, что если команда покинет элиту, он подаст в отставку. В Париже в эти дни работает наш корреспондентТурнирный расклад и предматчевые настроения далее в репортаже.

Сегодня хозяева турнира, завтра словенцы, во вторник норвежцы. Уже понятно, именно играми против этих трех команд сборная нашей страны завершит свое выступление здесь, в Париже, на 81-м чемпионате мира. Три виктории в этих противостояниях, разумеется, скрасят общее впечатление о турнире, и наши ребята это понимают. Дэйв Льюис утверждает, для этих викторий наша команда сделает все, что от нее зависит.

Тем более Францию в Бордо мы уверенно обыграли за четыре дня до старта чемпионата, 4-1. Это придает нам еще больше уверенности.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею: "Я очень надеюсь на лидеров команды, самых опытных игроков сборной. Место в воротах займёт Кевин Лаланд. У Владимира Денисова перелом, он, к сожалению, не сыграет. Ребята понимают уровень ответственности – они знают, что их поддерживают миллионы, они должны выходить на лед и выигрывать. Изначальный план на турнир - создание большего количества опасных моментов и контроль шайбы, но не получается. В этом и кроется источник наших поражений".

Еще одним плюсом для нашей сборной станет усталость трехцветных: французы в сверхэмоциональном поединке накануне поздно вечером проиграли канадцам, 2-3. Дэйв Льюис, к слову, наблюдал за этой игрой воочию. У нашей же команды был день отдыха. Правда, отметим, трибуны местную сборную поддерживают потрясающе, но и белорусские болельщики сегодня в Париже представлены будут.

На данный момент у нас пока 0 очков в активе, у Франции 5 баллов. Поражение сегодня в игре с трехцветными сулит сборной Беларуси борьбу за выживание в элите, в случае неудачи завтрашняя игра против Словении станет определяющей на турнире.

Итак, до матча Франция – Беларусь остается менее часа. Прямая трансляция встречи вас ждет на нашем телеканале, начало в 21:15. Разумеется, вместе поддерживаем наших ребят.