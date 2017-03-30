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Финал Кубка Беларуси по футболу в 2018 году пройдет на стадионе "Динамо"
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30 Марта 2017 19:19

Финал Кубка Беларуси по футболу в 2018 году пройдет на стадионе "Динамо"

Об этом в эксклюзивном интервью "Беларусь 1" рассказал председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас.

Худший матч сборной, долг "Крумкачоў” БАТЭ, главная интрига грядущего чемпионата страны. Интервью с Сергеем Румасом смотрите в понедельник вечером в программе “Арена” на “Беларусь 1”. 

  

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