Финал четырех гандбольной SEHA-Лиги пройдет в Бресте

20 Марта 2017 19:16

Такое решение принял исполнительный комитет турнира. С 7 по 9 апреля в спорткомплексе "Виктория" сразятся четыре лучшие команды регулярного сезона: македонский "Вардар", венгерский "Веспрем", хорватский "Загреб" и БГК. Отметим, также на празднике гандбола сыграют и журналисты.