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Финал четырех гандбольной SEHA-Лиги пройдет в Бресте
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20 Марта 2017 19:16

Финал четырех гандбольной SEHA-Лиги пройдет в Бресте

Такое решение принял исполнительный комитет турнира. С 7 по 9 апреля в спорткомплексе "Виктория" сразятся четыре лучшие команды регулярного сезона: македонский "Вардар", венгерский "Веспрем", хорватский "Загреб" и БГК. Отметим, также на празднике гандбола сыграют и журналисты.

  

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