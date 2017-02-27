Фанфары премии "Триумф. Героям спорта"

26 Февраля 2017 21:38

Завершить выпуск мы хотим на красной ковровой дорожке и под фанфары спортивного "Оскара". Восемь номинации и яркое гала-представление. Именно в таком антураже состоялась главная национальная спортивная премия - "Триумф. Героям спорта", которую совместными усилиями подготовили Президентский спортивный клуб, Белтелерадиокомпания, Министерство спорта и туризма, а также Национальный олимпийский комитет. Лучшей командой признали женскую байдарку-четверку, завоевавшую на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро бронзовые медали. Лучшая спортсменка - Дарья Домрачева, которая из-за тренировок не смогла приехать, но через видеообращение выразила слова благодарности. Лучший тренер - наставник олимпийского чемпиона по прыжкам на батуте Ольга Власова, а ее ученик Владислав Гончаров стал лучшим спортсменом.

Степан Попов вошел в историю за "Самый яркий спортивный момент", ставший символом честной борьбы. Чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова, отсутствовавшая из-за болезни, показала результат года. Шестикратного паралимпийского чемпиона Рио Игоря Бокого отметили в номинации "За волю к победе". И серебряная медалистка по борьбе Олимпиады в Рио Мария Мамошук побеждает в номинации "Прорыв года".

"Триумф. Героям спорта" Смотреть телеверсию.