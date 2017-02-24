Спорт
26 Февраля 2017 15:12
Евгений Королек выиграл золото этапа Кубка мира по велоспорту на треке
Евгений Королек выиграл золото заключительного в сезоне этапа Кубка мира по велоспорту на треке, который проходит в Лос-Анджелесе.
Бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи победил в скретче. Серебро у француза Томаса Дени, бронза у представителя Новой Зеландии Томаса Секстона.
Другие новости
26.02.2017 15:16 / Спорт Антон Смольский выиграл бронзовую медаль юниорского чемпионата мира по биатлону
26.02.2017 15:14 / Спорт Максим Мирный и Трит Хуэй пробились в финал парного разряда турнира в Делрей Бич
26.02.2017 12:09 / Спорт Белорус Антон Смольский в шаге от пьедестала юниорского чемпионата мира по биатлону
25.02.2017 21:36 / Спорт "Минская лыжня". Быстрее всех оказалась команда службы безопасности Президента
25.02.2017 21:18 / Спорт В Минске сегодня вручили "спортивного Оскара"
25.02.2017 21:12 / Спорт В Минске сегодня состоялась церемония вручения "спортивного Оскара"
25.02.2017 21:10 / Спорт В Раубичах сегодня состоялся этап Кубка мира по фристайлу
25.02.2017 15:05 / Спорт Две тысячи человек стали участниками "Минской лыжни"
25.02.2017 15:03 / Спорт Раубичи сегодня принимают этап Кубка мира по фристайлу
25.02.2017 12:21 / Спорт Никита Комаров дисквалифицирован на два матча
25.02.2017 12:04 / Спорт "Минская лыжня - 2017" стартовала на лыжероллерной трассе в Веснянке
25.02.2017 12:01 / Спорт Раубичи принимают этап Кубка мира по фристайлу
25.02.2017 09:08 / Спорт Сегодня станут известны имена победителей конкурса "Триумф. Героям спорта"
25.02.2017 09:05 / Спорт В Раубичах стартует этап Кубка мира по фристайлу
24.02.2017 21:21 / Спорт До вручения главных спортивных наград Беларуси остались сутки
24.02.2017 21:20 / Спорт Раубичи третий год подряд готовятся принять этап Кубка мира по фристайлу
24.02.2017 19:15 / Спорт Раубичи готовятся принять этап Кубка мира по фристайлу
24.02.2017 12:08 / Спорт Максим Мирный и Трит Хьюи в полуфинале турнира в Делрей-Бич