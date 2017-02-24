Евгений Королек выиграл золото этапа Кубка мира по велоспорту на треке

26 Февраля 2017 15:12

Евгений Королек выиграл золото заключительного в сезоне этапа Кубка мира по велоспорту на треке, который проходит в Лос-Анджелесе.

Бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи победил в скретче. Серебро у француза Томаса Дени, бронза у представителя Новой Зеландии Томаса Секстона.