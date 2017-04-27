Спорт
27 Апреля 2017 19:18
Егор Герасимов в полуфинале теннисного турнира в узбекистанском Карши
Призовой фонд соревнований - 25 тысяч долларов. В матче ¼ финала белорус одолел хозяина кортов Темура Исмаилова 6:1, 6:2. Серб Никола Качич - следующий соперник Герасимова.
Другие новости
27.04.2017 19:19 / Спорт Бюджет ХК "Динамо-Минск" в десятом сезоне КХЛ будет меньше
27.04.2017 15:15 / Спорт Американские спортсменки поражены уровнем белорусского женского футбола
27.04.2017 13:00 / Спорт Дэйв Льюис: На чемпионате мира ставим задачу бороться за медали
27.04.2017 12:18 / Спорт Елена Левченко включена в расширенный состав сборной Беларуси по баскетболу
27.04.2017 12:16 / Спорт Брестское "Динамо" и "Шахтер" разыграют Кубок Беларуси
27.04.2017 12:09 / Спорт Легкоатлетка Ольга Мазуренок открыла сезон тренировок к Минскому полумарафону
26.04.2017 21:30 / Спорт Мария Шарапова возвращается в большой теннис
26.04.2017 19:19 / Спорт Василий Кириенко финишировал седьмым по итогам пролога веломногодневки "Тур Румынии"
26.04.2017 19:16 / Спорт Отсев в сборной Беларуси по хоккею произойдет после матчей с французами
26.04.2017 15:31 / Спорт Минская область развивает спортивную инфраструктуру
26.04.2017 15:20 / Спорт Андрей Асташевич назначен исполняющим обязанности первого вице-президента НОК Беларуси
26.04.2017 07:23 / Спорт Жители деревень у Беловежской пущи играли в хоккей еще в 17 веке
25.04.2017 21:31 / Спорт Международные гости дали высокую оценку молодежному чемпионату Европы по фехтованию в Минске
25.04.2017 12:13 / Спорт Илья Ивашко в 1/16 финала турнира в Наньнине проиграл австралийцу Джордану Томпсону
25.04.2017 12:09 / Спорт Женская сборная Беларуси по теннису занимает второе место в командном рейтинге Кубка Федерации
25.04.2017 09:21 / Спорт В Минске сегодня завершается молодежный чемпионат Европы по фехтованию
24.04.2017 21:23 / Спорт Наши саблистки взяли бронзовую медаль в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию
24.04.2017 21:06 / Спорт Финал теннисного турнира состоится в Минске 12 ноября
События
21.04.2017 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и национальному собранию Республики Беларусь (телеверсия)