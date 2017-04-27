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Егор Герасимов в полуфинале теннисного турнира в узбекистанском Карши
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27 Апреля 2017 19:18

Егор Герасимов в полуфинале теннисного турнира в узбекистанском Карши

Призовой фонд соревнований - 25 тысяч долларов. В матче ¼ финала белорус одолел хозяина кортов Темура Исмаилова 6:1, 6:2. Серб Никола Качич - следующий соперник Герасимова.

  

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