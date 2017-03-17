Двумя гонками с массовым стартом официально завершается биатлонный сезон

Спорт
19 Марта 2017 09:09
Двумя гонками с массовым стартом официально завершается биатлонный сезонЗаключительный этап Кубка мира принимает норвежский Холменколлен. В число 30 спортсменок, которые примут участие в масс-старте, вошли 2 белоруски: Надежда Скардино и Дарья Домрачева. У Надежды 21 номер, у Дарьи - 24. В прямом эфире гонку покажет телеканал "Беларусь 5". Начало в 13:10. А в 15:30 на старт выйдут мужчины. Но белорусов, к сожалению, там не будет.
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