До вручения главных спортивных наград Беларуси остались сутки

24 Февраля 2017 21:21

Уже завтра разрешится основная интрига конкурса "Триумф. Героям спорта". Станут известны имена тех, кто достиг наиболее значимых высот в 2015 и 2016 годах. За своих кумиров в 8 номинациях на протяжении почти месяца голосовала вся страна. Организаторы церемонии награждения обещают большое гала-представление. Нам стали известны и некоторые секреты масштабного шоу. Как готовятся номинанты? Как чувствуют себя спортсмены в образе селебрити? И в каком формате пройдет церемония? Закулисье спортивного "Оскара" - в репортаже

В то время, пока главная площадка церемонии вручения премий "Триумф. Героям спорта" собирается, студенты и выпускники столичных вузов в компании Театра гимнастики репетируют пролог к шоу. Танец готовили месяц, для этого номера специально писали музыку. Всего же в представлении задействовано 22 человека.

Все статуи-атлеты пытаются покорить Главный огонь. Образ создавали 2 недели. На то, чтобы сделать костюм героини, ушло 2000 кристаллов Сваровски.

В Falcon Club на проспекте Победителей идут финальные приготовления к вручению премии "Триумф. Героям спорта". Для режиссеров Белтелерадиокомпании эта площадка новая, но как нас заверили, в этом году конкурс станет одним из самых запоминающихся.

Среди приглашенных исполнителей выступит группа NAVIBAND, которая в этом году представит Беларусь на "Евровидении", а также другие звезды эстрады. А вести церемонию уже будет хорошо знакомый зрителям дуэт Ольги Рыжиковой и Дмитрия Бочкова.

В то же время готовятся к церемонии и сами спортсмены. Особенно девушки. Согласитесь, у них слишком мало поводов снять с себя спортивную форму и кроссовки, а взамен надеть платье и обуть туфли на шпильке. Поэтому к выбору гардероба на "Триумф" - особое внимание.

Номинация "Самая красивая команда" будет обязательно за волейболистками.

Главное действо будет показано по трем телеканалам – "Беларусь 1", "Беларусь 24" и в воскресенье по "Беларусь 5". Не пропустите имена главных героев нашего спорта.