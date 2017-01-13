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"Динамо-Минск" - "Куньлунь" - 2:2 после двух периодов
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14 Января 2017 15:08

"Динамо-Минск" - "Куньлунь" - 2:2 после двух периодов

2:2 после двух периодов - в эти минуты столичное хоккейное "Динамо" пытается прервать свою трехматчевую безвыигрышную  серию в КХЛ. В гостях "зубры" сражаются с "Куньлунем". Прямую трансляцию встречи ведет телеканал "Беларусь 5".

 

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