"Динамо-Минск" - "Куньлунь" - 2:2 после двух периодов

14 Января 2017 15:08

2:2 после двух периодов - в эти минуты столичное хоккейное "Динамо" пытается прервать свою трехматчевую безвыигрышную серию в КХЛ. В гостях "зубры" сражаются с "Куньлунем". Прямую трансляцию встречи ведет телеканал "Беларусь 5".