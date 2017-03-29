29 Марта 2017 19:23

Несмотря на прошлогодние неудачи сборной Беларуси по хоккею на чемпионате мира и в олимпийской квалификации, главный тренер команды Дэйв Льюис не планирует менять стиль игры и философию сборной. Сегодня команда начала решающий этап подготовки к планетарному первенству.

Отметим, что натурализованные хоккеисты Лингле, Платт, Лаланд и Бэйлен по разным причинам пока не с командой.



