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Дэйв Льюис не планирует менять стиль игры
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29 Марта 2017 19:23

Дэйв Льюис не планирует менять стиль игры

Несмотря на прошлогодние неудачи сборной Беларуси по хоккею на чемпионате мира и в олимпийской квалификации, главный тренер команды Дэйв Льюис не планирует менять стиль игры и философию сборной. Сегодня команда начала решающий этап подготовки к планетарному первенству.

Отметим, что натурализованные хоккеисты Лингле, Платт, Лаланд и Бэйлен по разным причинам пока не с командой.


  

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