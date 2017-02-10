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12 Февраля 2017 13:00

Дарья Домрачева завоевала серебро в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону

Трехкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева заняла второе место в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

 

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