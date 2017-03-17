18 Марта 2017 09:11

Отыграть полторы минуты. Дарья Домрачева выступит в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене. По итогам спринта стартовый номер лидера сборной Беларуси - 21-й. Кроме того, на дистанции мы увидим еще трех белорусских биатлонисток - это Надежда Скардино, Кристина Ильченко и Динара Алимбекова. Прямая трансляция на "Беларусь 5" - в 14:35. А в 16:50 на этом же канале - мужская гонка преследования. Здесь мы будем болеть за Сергея Бочарникова, Александра Дорожко и Дмитрия Абашева.