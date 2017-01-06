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Дарья Домрачева вернулась на спортивную дистанцию
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6 Января 2017 19:13

Дарья Домрачева вернулась на спортивную дистанцию

Долгожданное возвращение спустя 665 дней в биатлон и первые набранные очки в первой же гонке.

Дарья Домрачева после рождения дочери вернулась на спортивную дистанцию и приняла участие в этапе Кубка мира в спринте в немецком Оберхофе. Белоруска, отправившаяся на старт под 50-ым номером, на огневых рубежах допустила два промаха, и в итоговом протоколе расположилась на 37-ом месте. Напомним, только три месяца назад у нашей чемпионки родилась малышка. Результат на этапе в Оберхофе Дарья может изменить: завтра пройдет гонка преследования, в которую белоруска отобралась по итогам спринта.

 

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