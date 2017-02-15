Дарья Домрачева шестая по чистому ходу и тринадцатая в финишном протоколе

15 Февраля 2017 19:11

Дарья Домрачева в индивидуальной гонке стартовала практически в самом конце, показала хорошую скорость, но допустила три промаха при стрельбе в положении стоя и не смогла побороться за медали чемпионата мира. Напомним, несколькими днями ранее Дарья выиграла серебро в спринте. Ирина Кривко финишировала четырнадцатой, Надежда Скардино - семнадцатой, а Дарья Юркевич - тридцать пятой. Победу на дистанции, а вместе с ней и Малый хрустальный глобус в этой дисциплине завоевала немка Лаура Дельмайер, для которой это золото стало третьим на австрийском чемпионате мира. Завтра соревнования продолжатся мужской индивидуальной гонкой.