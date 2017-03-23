23 Марта 2017 21:30

Ровно через месяц в Минске пройдет полуфинал Мировой группы Кубка Федерации Беларусь - Швейцария. Наши теннисистки впервые будут бороться за выход в финал неофициального чемпионата мира среди женских команд. В рейтинге сборных Беларусь идет пятой, уступает одну позицию соперницам. Однако отрадно, что наши девушки сейчас находятся в прекрасной физической форме. Так, лидер сборной Александра Саснович прошлой ночью вышла во второй круг турнира категории Премьер "Майами Опен".

Белоруска, которая занимает 120-ю строчку мирового рейтинга, обыграла 44-ю ракетку мира Ализе Корне из Франции в трех сетах - 6:4, 1:6, 6:4. Соперница Саснович по 1/32 турнира - британка Йоханна Конта - 11-я строчка мирового рейтинга. На кортах теннисистки ранее не встречались. Напомним, действующая победительница турнира - Виктория Азаренко.