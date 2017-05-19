Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет c 7 по 23 мая

19 Мая 2017 15:17

Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году! Он пройдет с 7 по 23 мая. Основные матчи турнира - финал и полуфинал состоятся в Минске. В Риге пройдут поединки группового раунда и четвертьфинал. Поздравляем болельщиков и любителей хоккея с предстоящим праздником скорости, азарта и спортивных страстей.