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Чемпионат мира по биатлону стартует 9 февраля смешанной эстафетой
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7 Февраля 2017 12:22

Чемпионат мира по биатлону стартует 9 февраля смешанной эстафетой

Чепелин, Абашев, Бочарников, Елетнов и Воробей в окончательном ростере сборной на ЧМ. Домрачева, Скардино, Кривко, Юркевич и Писарева в женской команде, сообщает Федерация биатлона. Турнир стартует 9 февраля смешанной эстафетой.

  

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