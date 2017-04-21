Чемпионат Европы по фехтованию U23 стартовал в Минске

21 Апреля 2017 11:36

Чемпионат Европы по фехтованию среди молодежи до 23 лет стартовал сегодня в Минске. В первый день соревнований будут разыграны два комплекта медалей: в рапире у мужчин и в сабле у женщин. Между тем еще до начала турнира десятое первенство континента вошло в историю.

Подробности в программе "День спорта".