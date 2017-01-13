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Спорт
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13 Января 2017 16:40

Биатлон. Прямую трансляцию смотрите на tvr.by в 16:45

Мужской спринт на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Беларусь сегодня представляют Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин и Дмитрий Абашев. Смотрите на tvr.by

Биатлон. Рупольдинг.jpg

Биатлон. Рупольдинг.jpg
  

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