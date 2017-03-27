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БГК имени Мешкова уступил немецкому "Фленсбургу"
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27 Марта 2017 12:04

БГК имени Мешкова уступил немецкому "Фленсбургу"

Поражение в один мяч. БГК имени Мешкова на домашней площадке уступил немецкому "Фленсбургу" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. После первого тайма белорусы уступали гостям в два мяча 13:15, но в итоге смогли сократить отставание 25:26. Ответная игра пройдет 2 апреля в Германии.



 

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