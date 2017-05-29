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БГК имени Мешкова стал чемпионом Беларуси по гандболу
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29 Мая 2017 12:15

БГК имени Мешкова стал чемпионом Беларуси по гандболу

В третьем матче серии мешковцы уверенно обыграли минский СКА 35:28. БГК стал 9-кратным чемпионом страны. "Армейцы" же имеют 10 подобных титулов.

  

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