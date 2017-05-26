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БГК или СКА. Прямая трансляция в 17:50 на "Беларусь 5"
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27 Мая 2017 15:08

БГК или СКА. Прямая трансляция в 17:50 на "Беларусь 5"

В брестском Дворце спорта "Виктория" сегодня пройдет второй матч финальной серии чемпионата Беларуси по гандболу. В первой встрече в Минске мешковцы выиграли лишь в овертайме, 34:31. Серия продлится до трех побед. Прямая трансляция из Бреста в 17:50 на "Беларусь 5".

  

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